Seleccionado nacional sufre accidente automovilístico

CIUDAD DE MÉXICO, enero 2 (EL UNIVERSAL).- El lateral de la Selección Mexicana, Gerardo Arteaga, sufrió un accidente automovilístico en las calles de Guadalajara el primer día del 2023. El auto del futbolista de 24 años nacido en Zapopan, quedó estrellado entre la avenida Patria y la avenida Acueducto en Jalisco.

De acuerdo con los primeros reportes, el accidente se habría provocado por conducir a exceso de velocidad. Al parecer, quien estaba al volante perdió el control y terminó por atravesar un camellón, dejando el automóvil en sentido contrario y del otro lado de la avenida.

Sin embargo, Arteaga publicó un mensaje en redes sociales explicando lo sucedido, confirmando que no chocó por estar alcoholizado y que no hubo personas lastimadas.

"No ocurrió en la madrugada, sino alrededor de las 11 de la noche volviendo con mi novia después de cenar" fue el primer inciso a aclarar para el jugador.

"Yo no manejaba el carro, sino mi novia" continuó y señaló que "ninguno de los dos tomó bebida alcohólica alguna".

Posteriormente, dejó claro que no chocaron contra otro coche y agradeció el apoyo de quienes se acercaron y preocuparon por él y su pareja, e invitó a sus seguidores a "no creer en todo lo que ven en internet".

"Ha quedado en un susto y por fortuna nadie más se ha visto implicado" concluyó el mexicano que deberá volver a Bélgica a reportarse con el Genk.