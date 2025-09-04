Senado argentino anula veto presidencial y aprueba aumento en prestaciones por discapacidad

BUENOS AIRES (AP) — El Senado argentino propinó el jueves un duro golpe a la agenda libertaria del presidente Javier Milei, anulando su veto al aumento de las prestaciones por discapacidad, en el primer revés legislativo de su gobierno.

Los legisladores de la Cámara Alta votaron 63 a 7 para anular el veto de Milei a un proyecto de norma que aumentaba la ayuda financiera para personas con discapacidad, una mayoría muy superior a la necesaria de dos tercios del foro.

La derrota legislativa se suma a los crecientes problemas de Milei, que incluyen un escándalo de corrupción en la Agencia Nacional de Discapacidad que involucró a su influyente hermana y una moneda —el peso— debilitado que ha llevado al Banco Central a elevar las tasas de interés.

Algunas encuestas muestran que el índice de aprobación de Milei ha caído por debajo del 40% por primera vez desde que asumió el cargo en diciembre de 2023.

Ya el mes pasado, los senadores aprobaron dos proyectos de ley que aumentan el gasto estatal en salud y universidades públicas, lo que pone en peligro la campaña de Milei para equilibrar el presupuesto del país a costa de recortes.

A medida que los mercados se preparan para una mayor incertidumbre, las acciones argentinas se han desplomado y los rendimientos de los bonos se dispararon, todo a pocos días de los comicios provinciales en Buenos Aires del domingo.

La elección de legisladores en la provincia más poblada del país, bastión de la oposición peronista argentina podría sacudir aún más los mercados y generar dudas sobre el radical programa de austeridad de Milei antes de las elecciones intermedias nacionales, mucho más importantes, a finales de octubre.

Para llevar a cabo su agenda de libre mercado, Milei necesita ampliar su pequeña minoría en el Congreso. Su partido, La Libertad Avanza, actualmente cuenta con menos del 15% de los escaños.

En el Senado, donde la ley de discapacidad fue ratificada el jueves, La Libertad Avanza controla siete de los 72 escaños. Milei ha recurrido en gran medida a los vetos presidenciales para mantener su muy mencionado superávit fiscal y a alianzas con partidos de centroderecha.

Esto no funcionó esta vez, especialmente tras el escándalo luego de una acusación a la hermana del mandatario y su jefa de gabinete, Karina Milei, de aceptar sobornos para otorgar contratos médicos relacionados con personas con discapacidad.

La nueva ley que amplía los beneficios para las personas con discapacidad aumentaría los costos en un 0,28 % del Producto Interno Bruto del país este año, según estimaciones de la oficina de presupuesto del Congreso, y en un 0,46 % el próximo año.

"Para las familias ese porcentaje (de aumento) supone la diferencia entre sostener la vida cotidiana con una persona con discapacidad o caer en la desesperación", dijo la senadora Alejandra Vigo, quien rechazó el veto presidencial.