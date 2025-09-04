Gallos Blancos cierran la puerta a Guillermo Ochoa

Luego de quedarse sin posibilidades en el presente mercado de transferencias para continuar su carrera en Europa, Guillermo Ochoa y su entorno se encuentran analizando opciones.

Con el tiempo en su contra y el riesgo de quedarse sin la posibilidad de competir por un lugar en la Copa del Mundo de 2026, el arquero mexicano sigue a la espera de encontrar un club que lo mantenga en el radar del Tricolor.

En las últimas horas, y tras no concretar su llegada al Burgos, de la Segunda División de España, se colocó al exjugador del Salernitana como opción para volver a la Liga MX, aceptando una supuesta propuesta de los Gallos Blancos de Querétaro.

Los rumores, que han subido de intensidad, fueron respondidos por la directiva del club, que si bien reconoció la trayectoria de Ochoa, rechazó cualquier acercamiento, asegurando que no se encuentra en sus planes.

"Al final es un rumor, no hay nada de nuestra parte. Ochoa es agente libre, su contrato llegó a término y no tiene fecha límite hasta el cierre del mercado de transferencias que contempla la FIFA, y todavía quedan algunos días más. Al menos nosotros no hemos manejado esta situación", mencionó Álvaro de la Torre en entrevista con Capital Noticias.

El último partido de Guillermo Ochoa en Europa fue el 17 de mayo de 2025, cuando jugó con el AVS Futebol SAD en la Primeira Liga de Portugal. En ese encuentro, su equipo fue derrotado 0-3 ante el Moreirense, lo que los obligó a disputar un partido de promoción para evitar el descenso.