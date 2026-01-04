Senegal a cuartos de la Copa África

RABAT.- Sadio Mané llevó a Senegal a los cuartos de final de la Copa Africana de Naciones tras una victoria el sábado por 3-1 sobre Sudán en Tánger.

El futbolista africano del año de 2019 y 2022 persiguió y acosó, creó goles y oportunidades para sus compañeros, liderando con el ejemplo en ausencia del capitán suspendido Kalidou Koulibaly.

Mané asistió en el primer gol de dos del centrocampista Pape Gueye y en la anotación de Ibrahim Mbaye para sellar la victoria, enviando a los Leones de Teranga, campeones de la edición 2021, a los cuartos de final contra el ganador del duelo entre Mali y Túnez, que más tarde se enfrentan en Casablanca.

Aamir Abdallah sorprendió a los favoritos al marcar el primer gol de Sudán en el sexto minuto.

Fue el primer y último gol anotado por un jugador sudanés en el torneo. Los Halcones de Jediane derrotaron a Guinea Ecuatorial en la fase de grupos gracias a un gol en propia puerta.

Los sudaneses, que jugaron todos sus partidos de la eliminatoria fuera de casa mientras el país enfrenta una brutal guerra y crisis humanitaria, comenzaron con confianza contra Senegal y no se contuvieron en buscar otro gol.

Pero Ismaïla Sarr obligó a Monged El Neel a realizar dos paradas, Mané falló otra oportunidad, y El Neel volvió a salvar disparos de Mohamed Eisa, Gueye y Nicolas Jackson, antes de que Mané asistiera a Gueye para marcar en el minuto 29.

Senegal siguió presionando y Gueye consiguió el segundo antes del descanso, esta vez asistido por Jackson.

El portero Édouard Mendy negó a Sudán el empate después de eso, antes de que Senegal volviera a dominar.

Mané asistió a Mbaye para redondear el marcador en un contragolpe al 77.