Sergio Pérez revela que pudo haberse contagiado de Covid durante una visita a México

Redacción deportes, 31 jul (EFE).- El mexicano Sergio Pérez, del equipo Racing Point de Fórmula Uno, aseguró este viernes que está viviendo "los días más tristes" de su carrera tras haberse confirmado su positivo en COVID-19, lo que le hará perderse este fin de semana el Gran Premio de Gran Bretaña, la cuarta prueba del Mundial.

A través de un vídeo difundido en sus redes sociales, el 'Checo' no ocultó su decepción por no poder rodar en Silverstone. "Como saben, di positivo en COVID-19. Estoy muy triste. Sin duda, son los días más tristes en mi carrera", dijo.

El mexicano subrayó que puso "toda" su preparación y su enfoque para la carrera de este fin de semana y lamentó perderse el cuarto Gran Premio de la temporada por este positivo.

"Solo demuestra lo vulnerable que somos todos ante este virus", expuso.

Sergio Pérez explicó que siguió "todas las recomendaciones al pie de la letra de parte del equipo y la FIA", si bien no pudo evitar su contagio.

"Después de Hungría tomé un vuelo privado a México para ver a mi mamá, que tuvo un accidente muy fuerte. Estuve dos días, volví a Europa. Me sentía perfecto. Me siento perfecto. Gracias a Dios no tengo ningún síntoma. De hecho, iba a ir a correr ayer por la mañana cuando me dieron la noticia de que necesitaba hacer otra prueba más", abundó.

El piloto de Racing Point afirmó asimismo que, poniendo todo en perspectiva, lo importante es su salud y "salir bien librado de esto".

"Ojalá pronto pueda estar en las pistas", deseó.

Pérez despidió el vídeo con un mensaje de agradecimiento a sus compañeros y a sus seguidores.

"Todos sabemos que estamos muy vulnerables ante esta situación. Desafortunadamente, me tocó a mí y espero ser el último caso en el deporte. Agradecerles también las muestras de cariño a toda la gente cercana a mí. No queda más que cuidarme muchísimo. No podemos bajar la guardia en ningún momento", aseveró.