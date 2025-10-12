Serie de Campeonato Liga Nacional: Dodgers vs Cerveceros

MILWAUKEE (AP) — Pat Murphy y sus Cerveceros de Milwaukee adoptaron una mentalidad de víctimas incluso mientras lograban el mejor récord de la temporada regular en las Grandes Ligas este año.

Su enfrentamiento en la Serie de Campeonato de la Liga Nacional con los campeones reinantes de la Serie Mundial, los Dodgers de Los Ángeles, les permite adoptar aún más ese enfoque. La serie comienza el lunes con el primer juego en Milwaukee.

Los Dodgers buscan su tercer título de la Serie Mundial en seis años, cuentan con la mayor estrella del juego, el tres veces MVP Shohei Ohtani, y tienen un gasto récord en nómina e impuesto de lujo que totaliza 509,5 millones de dólares. Los Cerveceros juegan en el mercado más pequeño de las Grandes Ligas, nunca han ganado un título y su única aparición en la Serie Mundial fue en 1982.

Otra indicación del contraste entre estos equipos: La factura proyectada del impuesto de lujo de los Dodgers, de casi 168 millones de dólares, supera toda la nómina de Milwaukee de 124,8 millones de dólares.

"Los Dodgers son una potencia. ¿Qué se puede decir?", comentó Murphy.

BetMGM ha establecido a los Dodgers como favoritos con una cuota de -220, lo que significa que les da a los Dodgers un 68,8% de posibilidades de ganar la serie. Alguien tendría que apostar 220 dólares a los Dodgers para ganar 100 dólares si ganan la serie.

"No importa lo que diga la gente", explicó el segunda base de los Cerveceros, Brice Turang. "Importa lo que creemos aquí".

Pero, si, hay un problema con la narrativa de víctimas de Milwaukee. Ganaron los seis encuentros de la temporada regular con los Dodgers.

No es de extrañar que el manager de Los Ángeles, Dave Roberts, se ofenda con la noción de que este es un enfrentamiento de David contra Goliat.

"Son simplemente tenaces", señaló Roberts. "Son duros. Y adoptan la personalidad de Murph. Tienen algunos muchachos que pueden batear fuerte. Tienen algo de atletismo. Defienden muy bien. Pueden lanzar bien. Así que es como si estuvieran en cada juego. Tienen un compromiso total, y están hambrientos. Así que esos son componentes que dan miedo."

Equipos después de barrer

Los Yankees de Nueva York de 2003 terminaron 7-0 contra Minnesota en la temporada regular y 3-1 en la ALDS. Seis años después, los Yankees consiguieron un 7-0 contra los Mellizos nuevamente en la temporada regular y los barrieron en la ALDS.

Pero los Mets de Nueva York barrieron a los Cachorros de Chicago 4-0 en la NLCS de 2015 a pesar de ir 0-7 contra ellos durante la temporada regular. Y los Yankees de 2007 fueron 6-0 en la temporada regular contra Cleveland, que ganó su enfrentamiento en la ALDS 3-1.

San Francisco venció a Kansas City en una Serie Mundial de siete juegos en 2014 después de ir 0-3 contra los Reales en la temporada regular. Detroit barrió a San Luis en la temporada regular de 2006 antes de ser barridos por los Cardenales en la Serie Mundial.

¿Quién lanza?

Roberts dijo que los Dodgers planean comenzar con Blake Snell en el primer juego. Murphy no anunció un abridor, pero mencionó la posibilidad de usar un abridor.

Freddy Peralta de Milwaukee y Yoshinobu Yamamoto de Los Angeles comenzarán el segundo juego el martes.

Mala racha de bateo de Ohtani

Se espera que Ohtani gane su cuarto premio MVP después de batear .282 con 55 jonrones y 102 carreras impulsadas en la temporada regular, pero se fue de uno de 18 con nueve ponches en la victoria de los Dodgers en la Serie Divisional de la Liga Nacional sobre Filadelfia.

Conectó tres jonrones en los seis encuentros de los Dodgers con los Cerveceros.

Roberts dijo que planea que Ohtani lance en un juego de esta serie. Agregó que la mala racha de bateo de Ohtani no es la razón por la que los Dodgers optaron por no ocuparlo en el inicio de la serie como lanzador.

"Espero un rendimiento diferente de Shohei en el lado ofensivo esta serie", dijo Roberts. "Pero, sí, retrasarlo no tuvo nada que ver con el rendimiento ofensivo."

El auge de Sasaki

Los Cerveceros verán por primera vez al lanzador novato de los Dodgers, Roki Sasaki, quien estuvo lesionado en ambas series de temporada regular de Los Angeles con Milwaukee.

Sasaki ha sido espectacular en un rol de bullpen durante la postemporada. Ha ponchado a cinco mientras permite un hit y ninguna base por bolas en cinco 1/3 entradas en blanco.

Oportunidad de venganza de Cerveceros

Milwaukee estuvo a una victoria de una aparición en la Serie Mundial en 2018 antes de perder 5-1 en casa ante los Dodgers en el séptimo juego de la NLCS de 2018. Esto marca la primera aparición de Milwaukee en la serie da campeonato desde entonces.

El jardinero de los Cerveceros, Christian Yelich, fue el MVP de la Liga Nacional durante esa temporada de 2018. Los únicos otros jugadores de Milwaukee que permanecen desde 2018 son los lanzadores Brandon Woodruff y Peralta. No se espera que Woodruff lance en la NLCS mientras lidia con una distensión en el lat derecho.

Racha positiva y negativa

Jackson Chourio bateó .389 con seis carreras impulsadas en la victoria de Milwaukee en la NLDS sobre los Cachorros, aunque hizo gran parte de su daño al principio de esa serie. Andrew Vaughn y William Contreras conectaron dos jonrones cada uno en la NLDS. Chad Patrick lanzó cuatro 2/3 entradas en blanco, mientras que Jacob Misiorowski permitió una carrera en siete entradas.

Joey Ortiz de Milwaukee bateó .154. Turang conectó un jonrón en el Juego 5 pero se fue de tres de 20 en la serie.

El jardinero de los Dodgers, Teoscar Hernández, ha bateado .308 con tres jonrones y nueve carreras impulsadas en seis juegos de playoffs. Mookie Betts está bateando .385 durante la postemporada. Snell tiene un récord de 2-0 y ha permitido solo dos carreras en 13 entradas de postemporada. Tyler Glasnow lanzó siete 2/3 entradas en blanco en la NLDS.

Will Smith ha bateado de dos de 13 y Andy Pages de uno de 24 en los playoffs.