Si América gana campeonato los vamos a alcanzar muy rápido: Amaury Vergara

El presidente de Chivas de Guadalajara, Amaury Vergara, se dijo despreocupado en caso de que su acérrimo rival, América, pueda ganar el Torneo Apertura 2019 de la Liga MX cuando se midan en la final a Monterrey.

Lo anterior porque confía en que, gracias a la inversión y llegada de buenos jugadores, Chivas tendrá los argumentos para darle alcance en campeonatos lo más pronto posible.

"No me preocupa, no me preocupa porque si llegaran, los vamos alcanzar muy rápido", señaló Amaury, quien recalcó que el principal objetivo del equipo es conquistar el décimo tercer título tras la histórica inversión para reforzar al plantel para el Torneo Clausura 2020 de la Liga MX.

Más allá de fijarse en evitar el descenso, donde los rojiblancos ocupan los últimos lugares, Vergara Zatarain hizo hincapié en que la exigencia de la institución será el campeonato.

"A ser campeones por supuesto, eso es lo mínimo y el Campeonísimo también es una exigencia de este equipo. Hay objetivos de diferentes tamaños, el principal ahorita es la número 13", declaró el presidente durante la entrega de una ambulancia en este poblado jalisciense tras ganar la apuesta del pasado clásico tapatío contra Atlas.

"La exigencia total que siempre han tenido al tener la camiseta de las Chivas puesta, que es un equipo grande, un equipo de grandeza, tradición, resultados y esa es la exigencia que siempre ha habido y va a haber. Yo me comprometo como presidente que la voy a reforzar siempre que pueda", abundó.

Con los fichajes de Uriel Antuna, Cristian Calderón, José Juan "Gallito" Vázquez, José Madueña y José Juan Macías, a falta de que se oficialicen las incorporaciones de Jesús Angulo, Alexis Peña y Víctor Guzmán, Amaury es consciente del gasto realizado y no conforme adelantó que habrá más sorpresas.

"Fue histórica, nunca se había hecho algo como así. A ver qué pasa, por ahí hoy hay alguna sorpresita. Vamos a ver, son épocas navideñas y hay que hacerla un poco de emoción. Hoy habrá un par de anuncios importantes", indicó.

Dejó de lado las cifras invertidas, se enfocó en la calidad de los jugadores para adquirirlos y en las posibilidades de brindarle al director técnico Luis Fernando Tena las herramientas para tener un plantel competitivo.

"No es necesario las cifras, no importan los números, lo que importa es la calidad de jugadores que estamos trayendo, la calidad de compromiso de este plantel, la directiva que estamos conformando", acotó.