"Si hay alguien que tiene valores soy yo", responde Alfonso Sosa a Marrero (VIDEO)

El hoy exdirector técnico del Atlético de San Luis, Alfonso Sosa, rompió el silencio y expresó su malestar hacia las declaraciones del presidente del club, Alberto Marrero, sobre su destitución y negó tajantemente haber proferido insultos hacia jugadores o hacia alguno de los directivos.

"Sí hay alguien que tiene valores soy yo", sentenció en entrevista para el programa ´Futbol Picante´ de la cadena ESPN que conduce el comentarista David Faitelson.

El estratega mexicano indicó que aún no entiende la manera en que la directiva del club justificó su despido, pues hubiera comprendido que los malos resultados hubieran sido el motivo, pero había condiciones dadas para lograr el objetivo principal que era la permanencia en la Liga MX.

Las diferencias –aclaró- siempre las hay con jugadores o directivos, pero precisó que fueron normales y "se arreglaban en dos o tres minutos... justamente yo quería escuchar algún comunicado de la directiva (sobre su salida) y al escucharlo fue lo que más me incomodó... no soy nuevo en este deporte, creo que con mis errores y mis defectos, mi carrera es intachable y el hecho de que se inventen cosas me pone mal y por supuesto no lo voy a permitir, si hay alguien que tiene valores que comparto desde mi familia y los traslado a mi profesión soy yo", señaló.

En ese sentido, negó que existiera alguna falta de respeto hacia jugadores y mucho menos un insulto dirigido a los directivos del club como lo señaló Alberto Marrero.

Asimismo, desmintió alguna expresión inapropiada en contra de sus futbolistas por razones de orientación sexual, "es falso completamente, la gente que me conoce sabe de mi comportamiento... soy el primer interesado en que se genere respeto, porque eso genera estabilidad.

"Sería contradictorio que se rompiera ese código de ética que yo mismo tengo, es lo que más me incomoda y por eso me interesa dar la cara en esta situación. Me parece muy bajo intentar escudarse (en la calumnia) para mi separación", sostuvo en la charla.

Reveló también que un artículo en un diario deportivo donde se le acusaba de discriminación hacia jugadores que habían conseguido el ascenso a la Liga MX fue uno de los primeros pretextos que utilizó la directiva para cesarlo, pues se argumentaba que esa información había llegado hasta los mandos altos del Atlético de Madrid.

Pero expresó que los argumentos son contradictorios, "el motivo, a mí me dieron uno y por la tarde aparece otro... es totalmente ilógico", cuestionó.

Insistió en que las incomodidades de la gente que no juega siempre existen como parte de la competencia interna "y es válido... mi relación con Alberto (Marrero) siempre fue buena, no había alguna situación (deportiva) que no pudiéramos arreglar en dos, tres, cinco minutos, en una charla", aseguró.

Sobre los rumores en los medios de comunicación que hablaban de supuesta desconfianza de la directiva en su trabajo nunca lo desestabilizaron, y dijo que es válido si piensan que a pesar de que el equipo tiene un desempeño regular se busquen otras opciones, pero "yo vengo a aclarar los temas del insulto (hacia Marrero) y la falta de respeto, por ahí no es... lo más importante es que se limpie mi imagen", consideró.

"Centurión pudo haber dado un poco más"

Dentro de las pláticas que sostuvo con Alberto Marrero, agregó, estaban las dudas de los directivos sobre el por qué no jugaban Leandro Torres en el Ascenso MX y últimamente Ricardo Centurión en la Liga MX.

Explicó que siempre expuso deportivamente las razones por las cuales no alineaban, "para mí el que esté bien es el que tiene que jugar".

Sobre Centurión añadió que "pudo haber dado un poco más de lo que hizo... yo no veía que él se esforzara para mejorar... era una buena opción con el riesgo de lo que representaba", dijo en referencia a episodios de indisciplina en sus anteriores equipos.

Finalmente, Alfonso Sosa externó que aún le causan extrañeza las formas en que fue separado del club, después de que la relación con la directiva siempre fue "excelente" y consideró importante que Marrero explique a los medios de comunicación a qué se refirió con la supuesta "falta de respeto" que, declaró, pronunció en su contra.