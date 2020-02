Si no hay dinero, Pizarro no sale: Davino

Duilio Davino, presidente deportivo se Monterrey, fue muy claro al decir que si no se paga la cláusula de rescisión de contratos, la cual se habla es de 20 millones de dólares, Rodolfo Pizarro se quedará en el equipo. Y no hay vuelta atrás.

A su salida de El Barrial, sede de práctica del equipo regio, Davino dijo: "Todo ha sido muy caro. El jugador (Pizarro) no es negociable, pero si él no quiere estar, y consigue el dinero para pagar cláusula de rescisión, adelante".

El Inter Miami de la MLS ha mostrado interés en hacerse de los servicios de Rodolfo Pizarro, hasta sus directivos han dicho que lo consideran un "Rock Star", clave para su proyecto que inicia en esta temporada.

Pizarro, a decir de Duilio Davino, está a gusto si se queda, pero también si se va. "Las dos opciones le gustan, quizá se incline un poco más por la se Estados Unidos y el tema económico, pero mientras no hagan válida la cláusula de rescisión, todos son rumores por el momento".

El volante no jugó en la derrota de Rayados ayer sábado 1-2 frente a Querétaro, y se habla de que hará todo lo posible por irse del equipo al cuadro de expansión de la MLS.