Si voy a la despedida de Maradona, me corren del América: Hernández

Luis Hernández confesó que no fue a la despedida que se le realizó a Diego Armando Maradona en La Bombonera de Buenos Aires, porque lo hubiera corrido del América.

"El Matador", en declaraciones que recoge el diario argentino Olé, reconoce que se arrepiente de no haber asistido al homenaje, a pesar de que el mismo Diego lo invitó.

"Me arrepiento de una sola cosa, de no haber ido a la despedida de Maradona, él me invitó, le pedí permiso a Manolo (Lapuente), en ese entonces yo estaba en América. Manolo me dijo: 'Tú sabes güey, pero yo te necesito aquí, si quieres irte vete, pero no sé qué consecuencias vas a tener'", cuenta el ex delantero.

El 10 de noviembre de 2001, Maradona se despidió del futbol profesional en una Bombonera colmada de gente y de figuras de todo el mundo.

"Pensé en irme, y tal vez si me hubiera ido me hubieran sacado del América, pero cuando opto por quedarme la recompensa fue que me habló Javier Aguirre (DT del Tri) y me dice 'oye, ¿quieres ir a Selección? Te voy a llamar, te lo has ganado'", rememora Luis Hernández, quien jugó dos Mundiales para México, Francia 1998 y Corea y Japón 2002.

En 1997, después de una gran Copa América en Bolivia, Hernández fue firmado por Boca Juniors, pero el técnico de los xeneizes Héctor "El Bambino" Veira, no le dio muchas oportunidades de juego ya que solo podía utilizar a tres extranjeros, y los escogidos fueron los colombianos Oscar Córdoba y Jorge Bermúdez y al peruano Nolberto Solano.

Luis Hernández anotó un gol en un juego oficial en la Súpercopa.