Siempre he dicho que estoy listo para ir a Europa: Miguel Herrera

Miguel Herrera no le hace caso a los rumores, nadie le ha llamado por teléfono o presentado alguna propuesta para salir de Coapa. Pero, en caso de recibir esa llamada, esa oferta para dirigir en Europa, está presto para el desafío.

"Siempre lo he dicho [estar listo], pero, por supuesto, tendré que pensar dónde estoy y con quién estoy. Cuando exista un acercamiento, lo tomaré como tangible, pero hoy no [hay oferta]", explica el entrenador brevemente vía telefónica.

El timonel azulcrema se prepara para la Copa por México, en la cual sus Águilas debutan este viernes frente al Toluca, en el estadio Olímpico Universitario. Si hay un interés por parte del Real Betis, no lo sabe.

"Estoy concentrado en lo que debo trabajar con el América y en eso estoy pensando ahorita", remata.

Si llegara una oferta de un club en Europa, ya fuera el Betis –con los mexicanos Andrés Guardado o Diego Lainez– u otro equipo, Herrera tiene la oportunidad de sentarse, analizar el proyecto y decidir si se queda o se va.

El acuerdo con el propietario del América, Emilio Azcárraga, es verbal. La directiva azulcrema no va a prohibirle cumplir su sueño, pero Miguel no va a irse sólo porque sí.

Herrera se ha convertido en uno de los mejores entrenadores en la historia de las Águilas y un título más lo coronará como el máximo ganador en el Nido. En sus dos etapas en Coapa, dos títulos de Liga MX, uno de Copa y un Campeón de Campeones.