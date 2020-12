Siguen las irregularidades en caso de Joao Maleck

El futbolista mexicano de origen camerunés, Joao Maleck que le quitó la vida a una pareja de recién casados debido a un accidente automovilístico ocurrido en junio de 2019, salió en libertad después de que sus abogados pagaron la fianza de más de tres millones de pesos, pero los representantes de la parte afectada no han recibido notificación de esto y lo peor, la apelación a la sentencia no ha sido pasada al Supremo Tribunal, sin tener una excusa entendible.

"Legalmente no tenemos conocimiento ni de la salida de este señor, ni si ya se entregaron los billetes de depósito", dijo el abogado José de Jesús López Lucano.

De igual forma, "desconozco si mis clientes -los familiares de María Fernando Peña y Alejandro Castro, personas fallecidas-, sepan algo al respecto de esto. Lo normal, lo conducente es que seamos comunicados de esto, pero no, nos estamos enterando por los medios de comunicación".

Lo peor es que la apelación, "no la enviaron todavía a las salas del Supremo Tribunal, y como van las cosas, no las enviarán hasta enero, ya que mañana salen de vacaciones, así que las recibirán entre tres o cuatro semanas".

- ¿Por qué no han enviado las apelaciones?

"Lo desconocemos, nosotros las entregamos en tiempo y forma, el acusado podría estar en libertad a pesar de esto, pero todo se ha atrasado".

El actuar de los jueces en el caso Maleck ha sido criticada desde el inicio, ya que no se han tomado en cuenta, según la parte acusadoras, puntos clave que debieron cambiar el veredicto.