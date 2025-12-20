SLP gana Torneo Internacional de Basquetbol 3×3

San Luis Potosí reafirmó su liderazgo deportivo al conquistar el primer lugar del Torneo Internacional de Basquetbol 3x3 del IMSS, dentro de la categoría varonil 2012, certamen que reunió a representativos de distintos estados del país y equipos internacionales.

El equipo potosino, representante del IMSS San Luis Potosí, se proclamó campeón tras superar a selecciones de Tlaxcala, Puebla y Estado de México, en un torneo que se disputó bajo el formato de round robin y que contó además con la participación de conjuntos provenientes de Honduras.

La escuadra campeona estuvo integrada por Dimas Leonardo Vázquez Gámez, Jesús Manuel Balderas Cuevas, Sebastián Martínez Meza y Tadeo de Jesús Cura Almendarez, bajo la dirección técnica del entrenador Ángel Gabriel Cervantes, quienes a lo largo de la competencia demostraron una solidez táctica, mucho carácter y un alto nivel competitivo.

Durante seis encuentros disputados, el representativo potosino mantuvo paso firme, imponiendo su estrategia y calidad en la duela, lo que le permitió consolidarse como el mejor equipo del certamen y dejar en alto el nombre de San Luis Potosí en la edición 2025 del torneo.

