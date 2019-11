Sobresalió Gydman en Copa Mykonos

Excelentes resultados fueron los que obtuvieron las integrantes del Centro Gydman en su participación dentro de la XV Copa Mykonos 2019 de gimnasia artística que tuvo lugar el pasado fin de semana en la ciudad de León, en donde un evento de corte nacional y con la participación de 30 de clubes de diferentes partes de la república mexicana.

Dos campeonatos y un subcampeonato, fue lo que se trajeron las gimnastas del Centro Gydman de este importante evento, en donde en la categoría "B" nivel 6, Martha Mariana Flores Morón, obtuvo un primer lugar en salto, barreras y viga y un cuarto lugar en piso que finalmente le concedieron el primer lugar en el All Around y de esta forma coronarse campeona.

En lo que respecta a la categoría "C" nivel 6, Karol Ruiz tomó parte en la categoría "C" nivel 6, en donde alcanzó las siguientes calificaciones, primer lugar en Barra, Viga y Piso y un tercer lugar en Salto, para un All Around de primer lugar y campeona de su categoría.

Mientras por su parte, Montserrat Aranda Contreras, también tomó parte en la categoría "C", nivel 6, con un primer lugar en salto, segundo en viga y tercer lugar en barras y piso, para un All Around de segundo lugar y subcampeona.