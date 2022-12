Somos los Rocky Balboa de este Mundial, afirma DT de Marruecos

A-AA+

CIUDAD DE MÉXICO, diciembre 10 (EL UNIVERSAL).- La Selección de Marruecos hizo historia en la Copa del Mundo de Qatar 2022: el cuadro africano comandado por el director técnico Walid Regragui se clasificó por primera vez a la ronda de semifinales.

Un hecho que conquistó al derrotar en un cerrado encuentro a Portugal, y que de inmediato provocó por parte del entrenador una frase que rápidamente se hizo viral. "Somos los Rocky Balboa de este Mundial", mencionó el técnico con una sonrisa en plena conferencia de prensa.

Regragui, quien se mostró agradecido con el esfuerzo de sus jugadores en toda la competencia, agregó que lo mostrado no es suerte y todo es por el enorme trabajo de todos los integrantes de la delegación.

"Empatar con Croacia, ganar a Bélgica, a Canadá, que es la campeona de Norteamérica, eliminar a España (en los penaltis) y ganar a Portugal no es no es un milagro, es fruto del trabajo".

Por último el entrenador nacido en Francia compartió el mensaje que le realizó a sus jugadores para motivarlos pocos minutos antes del silbatazo inicial de duelo ante los lusos. "¡Antes del partido les dije a los 'chicos' que había que escribir historia para África! Estoy muy, muy orgulloso de ellos", finalizó.