Son Heung-min extiende contrato por 4 años con Tottenham

Al menos uno de los delanteros estelares del Tottenham desea quedarse en el club.

Son Heung-min firmó una extensión de contrato por cuatro años el viernes, un acuerdo que lo mantendrá con el equipo de la Liga Premier hasta junio de 2025.

El futuro de Harry Kane es otro tema. El delantero inglés se encuentra bajo contrato con el club del norte de Londres hasta 2024, pero ha indicado que desea cambiar de aires.

Todo lo contrario a Son, capitán de la selección surcoreana.

"De antemano ha sido un gran honor jugar aquí durante seis años", dijo en un comunicado del equipo. "El club me ha mostrado un respeto enorme y obviamente me siento muy feliz de estar aquí".

Son, de 29 años, ha sumado 107 goles y 64 pases de gol en 280 partidos en todas las competencias desde que se integró al Tottenham proveniente del Bayer Leverkusen en agosto de 2015.

"Es como estar en casa, especialmente por los aficionados, los jugadores y el personal", declaró Son. "No dudé en la decisión, fue fácil. Me siento muy feliz de estar aquí y me alegrará ver pronto a los aficionados nuevamente".

El Tottenham no dio a conocer los términos económicos del acuerdo, pero tuiteó: "Él llegó para quedarse".

"Todos pueden ver el impacto positivo real que tiene en el club, dentro y fuera de la cancha, y estamos encantados de que él será parte de lo que tratamos de lograr en los próximos años", afirmó el director de operaciones deportivas del club, Fabio Paratici.

Con el futuro de Son prácticamente resuelto, el nuevo técnico Nuno Espirito Santo ahora puede centrar su atención en Kane. La semana pasada, Nuno señaló que espera que Kane regrese al equipo.

Luego que el Tottenham terminó la temporada pasada de la Liga Premier en el séptimo lugar y sin boleto a la Liga de Campeones, Kane reveló que deseaba salir del equipo. El capitán de la selección de Inglaterra y del Tottenham se mostró frustrado con la directiva del equipo y la falta de trofeos.

Por su parte, Son dijo a los medios que está listo para cargar con la responsabilidad de conquistar títulos para el conjunto londinense.