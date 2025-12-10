Son Heung-min observa el triunfo del Tottenham

Son Heung-min se despidió del Tottenham mientras su antiguo club subía al noveno lugar tras vencer al Slavia Praga 3-0 con un autogol y dos penales en un partido ensombrecido por una disputa sobre el movimiento de una bandera arcoíris en apoyo a la comunidad LGBTQ+.

El argentino Julián Álvarez anotó por novena vez en sus últimos nueve partidos de la fase de liga para llevar al Atlético de Madrid a una victoria 3-2 remontando ante el PSV Eindhoven.

El Marsella aguantó para una victoria 3-2 sobre el Union Saint-Gilloise, cuyos jugadores y aficionados celebraron dos veces lo que pensaron que eran goles para igualar el marcador al final, solo para que ambos fueran anulados por fuera de juego en una revisión de video.

Folarin Balogun empujó el balón sobre la línea desde cerca para dar al Mónaco una victoria 1-0 sobre el Galatasaray.

Olympiacos rompió el cerrojo defensivo de Kairat Almaty para llevarse la victoria 1-0 en su visita a Kazajistán y aumentar sus esperanzas de clasificarse para las etapas eliminatorias. Gelson Martins anotó a los 73 minutos para el equipo griego.