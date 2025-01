J.J. Spaun toma la delantera en el Sony Open de golf

HONOLULÚ (AP) — J.J. Spaun logró un birdie en el hoyo 18, par-5, para una ronda sabatina de 65 impactos, cinco bajo par, con lo cual tomó una ventaja de un golpe en el Sony Open de cara a la ronda final.

Más de una docena de jugadores siguen aspirando al título este domingo.

Spaun combinó bogeys con birdies en los últimos cuatro hoyos sobre el ventoso Waialae. Los golpes perdidos le costaron a él y a Patrick Fishburn la oportunidad de tomar algo más de distancia respecto de sus rivales.

En cambio, se apreció la misma vieja escena a lo largo de las costas al Este de la playa de Waikiki. Este campo de estilo antiguo con sus doglegs, bunkers profundos y el impredecible rough de Bermudas suele generar que un grupo nutrido llegue en los primeros puestos al final.

Stephen Jaeger, el alemán más conocido como el único jugador que venció a Scottie Scheffler en el Houston Open durante el período más dominante del segundo el año pasado, se anotó nueve birdies en una ronda de 62 y no estaba seguro de dónde lo dejaría eso al terminar.

Quedó a un golpe de distancia, junto con Fishburn (68) y Eric Cole (67).

Jaeger estaba a seis golpes al comenzar la tercera ronda. También tenía 40 jugadores entre él y los dos punteros.

"Estás en el limbo en ese momento", dijo Jaeger. "O vas a tener una gran ronda y tendrás una oportunidad o te rezagarás. Tener una gran ronda y estar en la contienda es agradable".

Fishburn, en su debut en el Sony como jugador de segundo año de Utah, fue el único golfista que alcanzó 14 bajo par con su birdie en el par-5 del noveno para salir en 31 y crear algo de separación. Pero sólo hizo un birdie en el resto del camino, lanzando un drive de 360 yardas con el viento a su favor y golpeando un wedge que pasó por encima del hoyo.

También incurrió en tres bogeys, y no logró hacer birdie en el hoyo de cierre par 5.

Spaun tiene un acumulado de 197, 13 bajo par.

"Me he sentido bastante tranquilo y relajado aquí. Ha sido una semana divertida aquí en Hawái", dijo. "Siempre es relajado y fácil de llevar. He llevado esa mentalidad al campo, y es fácil sentirse así cuando las cosas van bien y estás jugando bien. Solo intentaré concentrarme en eso mañana y ver qué sucede".