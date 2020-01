Southampton empata con Tottenham en la Copa FA

SOUTHAMPTON.- Southampton limitó al Tottenham a un empate 1-1 el sábado para forzar a otro encuentro de la Copa de la FA, mientras que Leicester, Chelsea y Norwich se llevaron la victoria.

Sofiane Bougal marcó su primer gol de la temporada a los 87 minutos para igualar las cosas, luego de que Son Heung-min había dado la delantera al Tottenham en un contrataque a los 58.

El encuentro de desempate pondrá más presión sobre la congestión de partidos que sufre el Tottenham, en momentos en los que el club lucha por ubicarse en uno de los primeros seis sitios de la Liga Premier inglesa y avanzar en la Liga de Campeones.

El Tottenham ya tuvo que lidiar con un duro partido de desempate para vencer al Middlesbrough en la ronda anterior de la Copa de la FA.

"Es un resultado que no necesitamos, no necesitamos jugar un partido más, pero es mejor que no jugar", señaló el técnico del Tottenham José Mourinho. Es probable que el encuentro sea programado para el 5 de febrero, reduciendo el tiempo que tendrán ambos equipos para recuperase durante el primer receso invernal de la Liga Premier.

Mourinho ganó sus primeros tres juegos al mando desde que asumió el cargo en noviembre, pero no ha salido victorioso de encuentros consecutivos desde entonces.