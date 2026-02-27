logo pulso
Spurs logran 11va. victoria seguida

Victor Wembanyama tuvo otra noche discreta, terminó con sólo 12 unidades en el partido

Por AP

Febrero 27, 2026 03:00 a.m.
A
Spurs logran 11va. victoria seguida

NUEVA YORK.- Julian Champagnie anotó 26 puntos para liderar la undécima victoria consecutiva de los Spurs de San Antonio que vencieron el jueves 126-110 a los Nets de Brooklyn.

Victor Wembanyama otra noche discreta en ataque y terminó con sólo 12 unidades, pero los enrachados Spurs mostraron mucho equilibrio ante unos Nets encaminados a la lotería.

Stephon Castle anotó 18 tantos, De´Aaron Fox y Devin Vassell sumaron 14 cada uno, Keldon Johnson aportó 13 y Dylan Harper terminó con 12.

San Antonio (43-16) atraviesa su racha de victorias más larga desde que ganó 13 seguidos en la temporada 2015-16.

Michael Porter Jr. registró 24 puntos y 14 rebotes por los Nets, que han perdido seis seguidos. El suplente Day´Ron Sharpe aportó 14 tantos y 11 rebotes.

San Antonio tardó apenas 13 segundos en tomar una ventaja que no soltó. Wembanyama ganó el salto inicial y le pasó el balón a Castle que cortó hacia el aro para una espectacular volcada a dos manos. Al final del primer periodo, Castle tenía 13 puntos y los Spurs ganaban 36-22.

San Antonio amplió su ventaja a 48-26 con un triple de Champagnie a los 2:20 del segundo cuarto. Los Spurs se fueron al descanso arriba 71-56.

