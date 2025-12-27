Spurs se perfilan como amenaza

OKLAHOMA CITY.- Hace solo unas semanas, el campeón defensor Thunder hacía parecer que el resto de la NBA estaría jugando por el segundo lugar.

Oklahoma City ganó 24 de sus primeros 25 juegos, con el Thunder a menudo superando a sus oponentes y descansando a los titulares en el último cuarto.

Pero han perdido tres veces ante los Spurs que se han convertido en una legítima amenaza para la corona de Oklahoma City. San Antonio derrotó al Thunder 117-102 el jueves, la primera derrota en casa esta temporada para Oklahoma City.

La primera victoria de San Antonio, un apretado triunfo en la semifinal de la Copa NBA, habría sido fácil de descartar. Pero los dos subsecuentes triunfos sobre el Thunder —por 20 en San Antonio el martes y por 15 el jueves— han sido decisivas. Aun así, el pívot de los Spurs, Victor Wembanyama, no quiso alardear cuando se le preguntó si el éxito de San Antonio contra Oklahoma City ha enviado un mensaje a la liga.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

"Quizás sí, quizás no," dijo. "Pero estamos enfocados en el resto de la temporada. Es muy larga. Ni siquiera estamos a la mitad, así que no estoy realmente seguro de que sea, no sé la palabra -- no estoy realmente seguro de que sea inteligente pensar tan lejos en el futuro."

Ambos lados dijeron que el número de juegos en un corto período — tres en menos de dos semanas — se asemejaba a una serie de playoffs. Los resultados mostraron al Thunder que tienen trabajo por delante.

"Tenemos que mejorar como grupo," dijo el guardia del Thunder Shai Gilgeous-Alexander.