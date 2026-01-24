St. Pauli y Hamburgo empatan sin goles

HAMBURGO.- St. Pauli y Hamburgo empataron 0-0 en un derbi sin brillo que sacó al primero del fondo de la Bundesliga el viernes, pero hizo poco para animar una racha desalentadora de una victoria en 15 partidos.

El partido entre los dos equipos más grandes de la segunda ciudad de Alemania no logró encenderse, especialmente en una primera mitad que vio solo un tiro a puerta, y eso en el tiempo de descuento.

Hubo algunas oportunidades más en los segundos 45 minutos, pero nadie tuvo la compostura para dejar su huella en el juego.

El resultado movió a St. Pauli del último lugar al antepenúltimo.

Mainz estaba en el fondo de la clasificación.

Hamburgo ha pasado cinco partidos sin ganar, pero subió un lugar al 13er, cinco puntos por delante de St. Pauli.