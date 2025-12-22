Steelers de Pittsburgh rompen récord en la NFL

La NFL no está diseñada para funcionar de esta manera. De hecho, la liga está diseñada para evitar lo que los Steelers de Pittsburgh han hecho durante los últimos 22 años y contando.

En una liga que considera la paridad como uno de sus pilares, particularmente en la era del tope salarial, los Steelers son una excepción.

Las temporadas vienen y van, y Pittsburgh encuentra la manera de asegurarse de tener más victorias que derrotas.

Cuando los Steelers mejoraron a una foja de 9-6 después de una victoria tanto emocionante como extraña por 29-24 sobre los Lions, aseguraron su 22ma temporada consecutiva con un récord de .500 o mejor, rompiendo la marca de 21 que compartían con los Cowboys de Dallas, quienes lograron la hazaña de 1965 a 1985.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

La racha de Dallas ocurrió en una era muy diferente, un tiempo en el que los equipos tenían un control mucho mayor sobre el movimiento de jugadores. Los Cowboys lograron su racha al reclutar y desarrollar futuros miembros del Salón de la Fama, que nunca se fueron.

Los equipos de la NFL de hoy no tienen ese lujo. Y aunque los Steelers han tenido su propia cuota de jugadores que han vestido —o, como en el caso del ex mariscal de campo Ben Roethlisberger y el actual apoyador externo TJ Watt, probablemente vestirán— chaquetas doradas en Canton, Ohio, también han logrado mantenerse relevantes y competitivos año tras año con un elenco rotativo de personajes a su alrededor.

Su capacidad para encontrar jugadores que otros "descartan", como los describió Aaron Rodgers, y convertirlos en contribuyentes en momentos significativos se mostró plenamente en Detroit.

Dylan Cook, un exquarterback convertido en liniero ofensivo que comenzó la temporada en el cuarto equipo, protegió el lado ciego de Rodgers y ayudó a abrir suficientes huecos para que los Steelers corrieran para 230 yardas.

A la derecha de Cook estaba Andrus Peat, tres veces Pro Bowler para Nueva Orleans que estaba desempleado en agosto antes de que los Steelers llamaran. Peat fue suplente toda la temporada hasta que el tackle izquierdo Broderick Jones y luego el guardia izquierdo Isaac Seumalo se lesionaron.

Scotty Miller, quien ganó un anillo con Tom Brady en Tampa Bay pero ha pasado los últimos dos años en Pittsburgh yendo y viniendo del equipo de práctica, atrapó su segundo, tercer y cuarto pase de la temporada durante una serie crucial en la segunda mitad, incluyendo una conversión en cuarta oportunidad.

La lista sigue y sigue.

Los Steelers han jugado 355 partidos de temporada regular desde que comenzó su racha de temporadas de .500 o mejor en 2004. Han estado en contienda por los playoffs en todos menos dos de ellos.

Si Pittsburgh logra ganar la AFC Norte, buscará poner fin a su racha de seis derrotas seguidas en la primera ronda de los playoofs. Si esa racha llega a siete consecutivas, volverá el coro implacable de fanáticos y exjugadores que piden la salida de Tomlin.

Así es como va, y si los Steelers experimentan otro tropiezo a mediados de enero, la conversación sobre por qué siguen quedándose cortos será difícil.

Aún así, es mejor que la alternativa: hurgar en los escombros de una temporada en la que nunca estuvieron en la conversación de los playoffs, algo que los Steelers han evitado mejor que cualquier club en la historia moderna de la NFL.

Qué funciona

No preocuparse por quién es el corredor principal.

Jaylen Warren y Kenneth Gainwell parecen estar alimentándose el uno del otro. El dúo ha combinado para 557 yardas de ofensiva total durante la racha de tres victorias consecutivas de Pittsburgh y la recepción de touchdown de 45 yardas de Gainwell al final de la primera mitad el domingo puede ser la mejor (o al menos la más improbable) atrapada en la liga esta temporada.

Necesita ayuda

La defensa cuando es hora de cerrar.

Los Steelers han permitido 157 puntos en el último cuarto, la cifra más alta de la NFL esta temporada. Y aunque algunos de esos puntos se han anotado en tiempo basura, también es indicativo de un equipo que ha dejado que tres ventajas al medio tiempo se conviertan en derrotas.