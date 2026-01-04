Steelers y Ravens, por último boleto

Steelers de Pittsburgh (9-7) y Ravens de Baltimore (8-8) se enfrentan en el que promete ser una batalla que será recordada por muchos años.

Esta vez hay mucho más en juego que el orgullo, ya que van a luchar por el último boleto de la Conferencia Americana a playoffs y el título divisional del Norte.

Es ganar o morir. Irse de vacaciones o empezar el año con la ilusión de llegar al Super Bowl. En el último partido de la temporada y con los reflectores sobre ellos, Baltimore y Pittsburgh van a escribir un nuevo capítulo histórico en su rivalidad.

Los Steelers vienen de perder contra los Browns de Cleveland, pero en su casa y, con su gente, buscan repetir la victoria de la semana 14, donde Aaron Rodgers brilló con 284 yardas, un pase de anotación y un touchdown vía terrestre.

Por su parte, los dirigidos por John Harbaugh tienen la confianza al máximo después de aplastar a los Packers de Green Bay en el mítico Lambeau Field, con Derrick Henry como figura del equipo después de 36 acarreos para 216 yardas y 4 anotaciones la semana pasada. Ahora, van por su segunda victoria al hilo y al final de una temporada que parecía perdida, quieren sellar su boleto a playoffs en terreno enemigo. Además, el mariscal de campo Lamar Jackson anunció que estará de vuelta en el emparrillado para llevar a su equipo a playoffs.