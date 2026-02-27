Stuttgart clasifica en Europa League

Stuttgart alcanzó los octavos de final de la Liga Europa pese a perder 1-0 en casa ante Celtic el jueves en la vuelta de los playoffs de la fase eliminatoria.

Stuttgart, que actualmente es cuarto en la Bundesliga, avanzó 4-2 en el global tras ganar la ida 4-1 en Glasgow.

Celtic recuperó algo de orgullo con Luke McCowan, que puso en ventaja a los visitantes en el primer minuto del partido. Después de una ida para el olvido para Martin O´Neill, en lo que fue su partido número 1.000 en su carrera como entrenador, esta fue una actuación muy mejorada de cara a la visita del Celtic a su acérrimo rival Rangers en la Premiership escocesa el domingo.

Al igual que en la Liga de Campeones, los ocho primeros clasificados de la fase de liga avanzaron automáticamente a los octavos de final. Los equipos ubicados del noveno al 24º disputaron un playoff a doble partido.

Stuttgart jugará a continuación contra Braga o Porto. El sorteo de los octavos de final, cuartos y semifinales está programado para el viernes.

El veterano delantero Olivier Giroud anotó temprano para Lille, lo que fue suficiente para forzar la prórroga en Belgrado ante el anfitrión Estrella Roja. El suplente Nathan Ngoy marcó el gol de la victoria a los nueve minutos del tiempo extra y Lille venció a Estrella Roja 2-0 para imponerse 2-1 en el global y preparar un duelo de octavos contra Aston Villa o Lyon.

Panathinaikos se impuso 4-3 en una tanda de penales ante Viktoria Plzen tras el 2-2 de la ida y el 1-1 al final de la prórroga el jueves, para un 3-3 en el global. Andreas Tetteh adelantó a los visitantes griegos desde el borde del área al inicio en la ciudad checa de Plzen. Karel Spácil igualó de cabeza en la segunda mitad, lo que forzó la prórroga, que terminó sin goles.

En Budapest, Ferencváros avanzó 3-2 en el global tras ganar 2-0 en la vuelta a Ludogorets, con goles en la primera parte de Gabi Kanichowsky y Kristoffer Zachariassen.