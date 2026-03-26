Sueña Jamaica con regresar al Mundial

GUADALAJARA, Jal.- La selección de Jamaica sueña con regresar a la Copa del Mundo, luego de 26 años. La última y única ocasión que la disputó fue en Francia 1998.

Aunque, para estar más cerca de cumplir su deseo y ser uno de los 48 invitados de Norteamérica 2026, primero tiene que dejar fuera del camino a Nueva Caledonia; después tendrá que pensar en República Democrática del Congo.

A pesar de que los Reggae Boyz tienen la etiqueta de favoritos sobre las caledonios, prefieren no confiarse porque saben que el mínimo error los obligaría a regresar a la isla con una enorme desilusión.

"No hay favoritos en el futbol, puedes tener un 85% de posesión en un partido y aun así perder. De nuestra parte, tenemos que aplicarnos [para lograr el objetivo", declaró el director técnico, Rudolph Speid.

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Previo al partido que disputarán este jueves por la noche, en el estadio Akron, el timonel de Jamaica reconoció que desconocen, casi por completo, a su rival, por lo que tratarán de "adaptarse" a su estilo de juego conforme al desarrollo del partido. "No conocemos a ninguno de ellos, en lo absoluto; su calidad nos es desconocida [porque] nunca los hemos visto jugar en vivo y sólo hemos visto unos pocos videos de sus partidos", aceptó sobre Nueva Caledonia y sus jugadores. Su portero y capitán, Andre Blake, también puntualizó que los Reggae Boyz no tienen permitido salir confiados "al campo, pensando ganar, fácilmente".

"Tenemos que respetar a todos los equipos contra los que juguemos; independientemente de la posición [en el Ranking FIFA]. Tenemos que afrontar el partido con mucho profesionalismo", sentenció el experimentado guardameta.

Para el líder de Jamaica, lo más importante es "enfocarse" en lo hagan ellos mismos y, "con un poco de suerte", podrán ganar el partido y avanzar al segundo duelo por el boleto número 47 al Mundial de 2026.