Sufre accidente Anthony Joshua

LAGOS, Nigeria.- El británico Anthony Joshua, boxeador y excampeón mundial de peso pesado, fue hospitalizado el lunes con "lesiones menores" tras un accidente automovilístico en el que murieron otros dos pasajeros en Nigeria.

Gbenga Omotoso, el comisionado de información del estado de Lagos, confirmó el accidente en una publicación en X, añadiendo que el gobierno había enviado ambulancias al lugar del choque. Informes de medios locales dicen que el boxeador ha sido trasladado a un hospital.

Según un comunicado de Olusegun Ogungbemide, portavoz del Cuerpo Federal de Seguridad Vial, las investigaciones preliminares indican que el vehículo "viajaba más allá del límite de velocidad legalmente prescrito, perdió el control durante una maniobra de adelantamiento y chocó contra un camión estacionario aparcado al lado de la carretera".

El choque ocurrió en una vía principal, la autopista Lagos-Ibadan que conecta el estado de Ogun con Lagos, la capital económica del país, alrededor de las 11 a.m. hora local. Nigeria es la tierra natal de los padres de Joshua.

"El vehículo que transportaba al Sr. Joshua, una camioneta Lexus SUV, se vio involucrado en el accidente bajo circunstancias que están siendo investigadas actualmente. Joshua, sentado en la parte trasera del vehículo, sufrió lesiones menores y está recibiendo atención médica junto con otra persona herida", señaló la policía del estado de Ogun en un comunicado.

El gobierno del estado de Ogun informó que "los reportes preliminares indican que dos hombres de nacionalidad extranjera murieron en el acto". AP no ha podido verificar sus identidades de manera independiente.

´La vida es mucho más importante que el boxeo´

Joshua venció a el estadounidense Jake Paul el 19 de diciembre en un combate en Miami, el cual utilizó para recuperar agilidad en el ring. Perdió el título mundial de peso pesado en 2021 ante el ucraniano Oleksandr Usyk.

"La vida es mucho más importante que el boxeo. Estoy orando por las vidas perdidas, por AJ y por cualquier persona afectada por el desafortunado accidente de hoy", dijo Paul este lunes.

Fotos en redes sociales muestran al boxeador siendo extraído de un vehículo destrozado mientras hacía gestos de dolor.

El promotor de Joshua, Eddie Hearn, comentó a Daily Mail Sport que está intentando averiguar el alcance de las lesiones de Joshua, diciendo: "Estoy fuera en unas vacaciones familiares y desperté con la noticia de este incidente. Estamos tratando de contactar a Anthony y, mientras tanto, no queremos especular sobre cómo se encuentra, pero afortunadamente parece estar bien por lo que he visto en las imágenes".