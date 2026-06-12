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Sufrido triunfo de Mets sobre Cardenales

Por AP

Junio 12, 2026 03:00 a.m.
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Sufrido triunfo de Mets sobre Cardenales
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      NUEVA YORK.- El dominicano Juan Soto conectó el jonrón de la ventaja en la séptima entrada y los Mets de Nueva York vencieron 5-4 el jueves a los Cardenales de San Luis.

      El batazo de Soto ante JoJo Romero (0-2) permitió a los Mets evitar perder la serie por barrida por sexta ocasión en la temporada.

      El 14.º jonrón de Soto en la campaña fue el sexto del juego.

      Alec Burleson abrió el marcador con un cuadrangular de dos outs en la primera entrada, antes de que los Mets respondieran con el jonrón de dos carreras de Bo Bichette y Jared Young también se volara la barda en la parte baja para darle a Nueva York una ventaja de 3-1.

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      San Luis respondió con el jonrón solitario de Lars Nootbaar y el cuadrangular de dos carreras de Jimmy Crooks en la segunda para darle a los Cardenales una ventaja de 4-3, en una tarde en la que la temperatura al primer lanzamiento fue de 33 grados Celsius y el viento soplaba hacia el jardín derecho a 13 km/h. Todos los jonrones del jueves, excepto el de Bichette, fueron hacia el jardín derecho.

      Young produjo la única carrera impulsada del juego que no llegó por cuadrangular, con un sencillo en la quinta entrada que empató el partido.

      El abridor de los Mets, Christian Scott, permitió cuatro carreras y ponchó a seis en 4 2/3 entradas. Hunter Dobbins, de los Cardenales, toleró tres carreras con cinco ponches en 4 1/3 entradas.

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