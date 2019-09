Sulaiman dice que si Canelo vence a Kovalev será momento histórico del boxeo

El presidente del Consejo Mundial de Boxeo, Mauricio Sulaiman, vaticinó este lunes que la pelea de Sául 'Canelo' Álvarez contra el ruso Sergey Kovalev será pareja y si el mexicano logra vencer, lo calificaría como un momento histórico.



Álvarez buscará obtener el cetro semicompleto de la OMB (Organización Mundial de Boxeo) que pertenece a Kovalev por lo que han pactado encontrarse en el MGM Grand de Las Vegas, el próximo 2 de noviembre.



"Será una pelea complicada, Sergey Kovalev es un boxeador fuerte que puede imponer condiciones. A la hora que suban al ring le va a llevar 12 kilos de ventaja a 'Canelo', será algo que intervendrá en la pelea. Si gana Álvarez se tiene que hablar de una proeza en el boxeo, un verdadero éxito, un verdadero momento histórico", dijo.



Aunque Saúl Álvarez tendrá que subir al peso de 175 libras, Mauricio Sulaiman piensa que le llega en el mejor momento de su carrera boxística este reto. Al no haber cerrado una tercera pelea contra Gennady Golovkin, enfrentar al ruso Kovalev será, según calificó el presidente del CMB, su mejor reto.



"Es una pelea de categoría y le llega a 'Canelo' en un momento de madurez boxística y también en el plano personal. Es un joven que ya recorrió el ring, así como la vida, que sabe lo que quiere y por lo mismo entiende la responsabilidad con México y ante sus jóvenes de hacer una buena pelea al tiempo de dar el ejemplo. Él es hoy en día el representante de los boxeadores en todos los ámbitos", señaló.



El boxeador mexicano, Humberto 'Chiquita' González, tres veces campeón minimosca, destacó que la diferencia de edad entre Sergey Kovalev y Sául 'Canelo' Álvarez, puede ser un punto a favor del mexicano, siete años menor que el ruso.



"Kovalev ya no es un peleador joven, el tiempo no pasa desapercibido y eso se nota, sobre todo en el boxeo. 'Canelo' es un muchacho con hambre y en esta contienda veo que tiene posibilidades de salir con el brazo en alto por su juventud y rapidez, eso hará la diferencia ante su rival", opinó.



Dijo que Saúl Álvarez ha adquirido experiencia en sus 55 peleas, de las que presume 52 victorias con 35 nocauts, a cambio de sólo una derrota ante Floyd Mayweather Junior en el 2013. Mencionó que ya no es el muchacho impetuoso que salía al ring a repartir y recibir golpes sin sincronía.



"Canelo ya no es el de antes porque ahora piensa y hace bien las cosas sobre el cuadrilátero, camina mejor y se mueve con inteligencia, sabe de antemano lo que tiene que hacer en la pelea y obedece la estrategia, eso le ha resituado en cosas buenas para su carrera. Ha avanzado, así que entre más tiempo pase será un mejor peleador, ya lo viene demostrando", concluyó.