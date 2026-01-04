Sulc anota dos goles y Lyon golea al Mónaco

PARÍS.- El centrocampista Pavel Sulc mantuvo su racha goleadora con dos anotaciones y el Lyon, que ocupa el quinto lugar, superó el sábado 3-1 en la Ligue 1 al Mónaco, que atraviesa dificultades.

Sulc es uno de los mejores fichajes de esta temporada en el fútbol francés y elevó su cuenta a 11 goles en 23 partidos desde que se unió del poco conocido club checo Jablonec en la pretemporada.

Marcó desde corta distancia en la primera mitad y lanzó un disparo desde el borde del área a los 57 minutos para poner al Lyon nuevamente por delante, después de que Mamadou Coulibaly igualara en el tiempo de descuento de la primera mitad.

El defensor brasileño Abner Vinicius hizo el 3-1 al final. Mónaco, que está en la mitad de la tabla, perdió por sexta vez en siete partidos de liga.

El portero del Mónaco, Lukas Hradecky, salió lesionado al principio tras recibir un golpe en la rodilla después de un desafío con Sulc y fue reemplazado por Philipp Köhn.

El gol inicial del Lyon llegó al 35 después de un tiro de esquina de Corentin Tolisso que cabeceó Nicolas Tagliafico y Sulc empujó con la rodilla.

El Mónaco igualó cuando la defensa del Lyon no pudo manejar un pase largo hacia el delantero Folarin Balogun y Coulibaly se benefició. Coulibaly recibió una tarjeta roja directa a los 70 minutos por una peligrosa entrada alta en el pecho de Tagliafico.