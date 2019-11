Suma CB Santos su 7ma. derrota

La falta de actitud y ganas de los jugadores de CB Santos llevaron al equipo potosino a sumar la séptima derrota consecutiva en la Liga Nacional de Baloncesto Profesional, al caer de manera vergonzosa con Abejas de León por marcador de 62 puntos a 100, ahora la directiva deberá analizar muy bien para saber que pasó en este encuentro por la diferencia de casi 40 puntos (38).

Los dos primeros cuartos no fueron tan malos para los celestiales, que aun perdiendo, al menos las ventajas de los visitantes no fueron tan amplias, pero en el tercero y último periodo los representantes potosinos no mostraron absolutamente nada en la duela del auditorio Miguel Barragán.

En las acciones del tercer cuarto Abejas fue muy superior a Santos, primero aprovechando los errores a la defensiva donde Brandon West fue superado por Carlos López bajo la pintura, después con el concierto de tiros de tres de Spencer que no falló excepto uno, mientras que los jugadores potosinos con el rostro desdibujado daban gracias por que se terminó el tiempo y con marcador nunca antes visto en esta temporada con 21 unidades abajo 54-76.

En el cuarto final CB Santos no reaccionó, ni siquiera apretó al rival, dejó mucho que desear por la actitud de cada elemento enfundado con el jersey amarillo y eso fue aprovechado en cada acción de León que, por su parte, seguía anotando desde los diferentes puntos de la duela que los llevó a generar una ventaja de 29 unidades y al final quedarse con el triunfo por marcador de 62 puntos a 100.