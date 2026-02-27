logo pulso
Supera Durantula los 32 mil puntos en su carrera

Kevin Durant es el sexto jugador en la NBA en superar esa cifra ante Orlando

Por AP

Febrero 27, 2026 03:00 a.m.
A
Supera Durantula los 32 mil puntos en su carrera

ORLANDO, Florida.- Kevin Durant se convirtió este jueves en el sexto jugador en la historia de la NBA capaz de superar los 32.000 puntos anotados en su carrera.

Durant, de 37 años, entró un selecto club formado por LeBron James, Kareem Abdul Jabbar, Karl Malone, Michael Jordan y Kobe Bryant. ´KD´ suma un total de 32.006 puntos.

Kevin Durant logró su mejor cifra de la campaña con 40 puntos, incluidos 26 en la segunda mitad, y los Rockets de Houston borraron una desventaja de 19 unidades en menos de cuatro minutos para superar el jueves 113-108 al Magic de Orlando.

Reed Sheppard entró desde la banca de Houston para aportar 20 puntos, al encestar cinco triples en la segunda mitad. Alperen Sengun sumó 16 puntos, seis rebotes y cinco asistencias.

Desmond Bane encabezó al Magic con 30 unidades. Paolo Banchero añadió 19 tantos , nueve asistencias y ocho rebotes.

Jalen Suggs, que ingresó desde la banca del Magic por primera vez esta temporada, anotó tres puntos en 13 minutos tras perderse tres partidos por espasmos en la espalda.

Bane encestó sus cinco intentos de triple en la primera mitad, lo que ayudó a Orlando a tomar ventaja de 53-43.

