Superan los Filis a Cachorros 13-7

FILADELFIA.- Kyle Schwarber conectó dos jonrones e impulsó tres carreras, el dominicano Cristopher Sánchez lanzó seis sólidas entradas y los Filis de Filadelfia derrotaron el lunes 13-7 a los Cachorros de Chicago.

JT Realmuto pegó tres hits e impulsó tres carreras de los Filis, que volvieron a colocarse .500 con apenas su segunda victoria en los últimos seis juegos.

Dansby Swanson conectó un jonrón de dos carreras por los Cachorros, que han perdido tres de cuatro.

Schwarber puso en marcha a Filadelfia cuando se encontraba con un out en la primera entrada. Disparó en un cambio de velocidad de 86 mph en cuenta de 0-1 del mexicano Javier Assad (1-1) a una distancia estimada de 414 pies por encima de la barda del jardín central, ampliando su racha de embasarse a 14 juegos consecutivos. Dos entradas después, Schwarber envió un batazo de dos carreras ante un sinker de 93 mph de Assad hacia las gradas del jardín derecho para su 37mo juego de múltiples jonrones en su carrera.

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Swanson acercó a Chicago 4-2 con un batazo hacia el jardín contrario ante un sinker de 95 mph de Sánchez (2-1). Pero los Filis abrieron el juego en la quinta entrada cuando sacaron a Assad tras anotarle cinco carreras con cinco hits, destacando un doble de dos carreras de Brandon Marsh.