Surfista mexicano es campeón continental en Perú

El deporte mexicano volvió a escuchar el Himno Nacional en una competencia internacional, ahora gracias a la destacada actuación del surfista Sebastián Williams.

Hombre que mostró su calidad en los Juegos Panamericanos de la especialidad en Punta Rocas, Perú, quedándose con la medalla de oro.

El originario de Oaxaca se plantó con confianza en la prueba de tabla corta varonil, tomando grandes olas y rápidamente ganando unidades valiosas.

Terminando la prueba con un total de 16.93 unidades, superando al argentino Franco Radziunas (14.53) y el peruano Andrés Echecopar (12.93), que completaron el podio.

Luego del resultado, el deportista mexicano no pudo ocultar su emoción por lo logrado, agradeciendo la oportunidad de portar la bandera de México en competencias al nivel internacional y dedicando el triunfo a su familia.

"Llegué a Perú con la intención de ganar, cada día lo visualicé y estuve pensando en solo hacer lo que sabía, cuando estaba en la playa mi enfoque era conectar con el mar y agarrar las mejores olas. Estoy muy contento, me da mucha confianza en mis habilidades en mi nivel competitivo el tener una medalla más, ahora panamericana y me gusta muchísimo representar a México en cualquier competencia", mencionó.