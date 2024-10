Impactante Lesión en Tibia de Aidan Hutchinson

ARLINGTON, Texas, EE.UU. (AP) — El ala defensiva de los Lions Detroit, Aidan Hutchinson, fue sacado del campo en camilla con una lesión grave en su tibia izquierda tras una captura a Dak Prescott de Dallas.

Hutchinson permanecerá en el área de Dallas para una cirugía, dijo el entrenador de los Lions, Dan Campbell, después de la victoria del domingo por 47-9 sobre los Cowboys.

La pierna de Hutchinson sufrió la fractura por arriba del tobillo cuando chocó con la pierna izquierda de su compañero de equipo Alim McNeill mientras derribaba a Prescott en el tercer cuarto del domingo.

"No lo vi con mis propios ojos, así que no podía decirlo", dijo McNeill. "No sabía si era él o no, pero sentí que alguien me golpeaba con las piernas y luego vi a Hutch caer. Fue horrible verlo. Odio eso por él".

Los Lions tenían ventaja de 34-6 en el momento que sucedió la lesión de Hutchinson, quien llegó al partido como líder en capturas de quarterback con 6 1/2.

Hubo una demora de aproximadamente 10 minutos mientras el personal médico atendía a Hutchinson mientras los jugadores de ambos equipos formaban un gran círculo alrededor de la segunda selección general del draft de 2022.

Después de que Hutchinson fuera retirado en un carrito con un yeso en la pierna, los compañeros de equipo y los jugadores de Dallas se acercaron para dedicarle palabras de aliento al jugador de 24 años. Él consiguió la tercera captura de Detroit en el partido. McNeill logró las primeras dos.

"Es difícil para todos cuando estás ahí parado y es uno de los tuyos y algo así sucede", dijo Campbell. "Si piensas demasiado en eso y comienzas a jugar con reservas, es cuando te lastimas. Así que los muchachos se recuperaron de inmediato y vivieron el momento en el que estábamos".

Prescott sufrió una lesión similar en este mismo estadio en la semana 5 en 2020, poniéndole fin a su temporada.

El quarterback estrella de Dallas estuvo entre los jugadores que intentaron ofrecerle palabras de aliento a Hutchinson cuando lo sacaron del campo.

"Es algo que sentí en ese momento", dijo Prescott. "Probablemente le pediré su número a uno de los muchachos de Michigan en el vestuario y lo contactaré nuevamente... Cuando estás en eso, es borroso. Así que ni siquiera sé si los escuchó. No me importa si los escuchó. Entiendo dónde estaba".