Surgen campeones del GFNY San Luis Potosí

El histórico ciclista mexicano Raúl Alcalá encabezó la salida oficial del GFNY North America Championship San Luis Capital 2025, que inició puntualmente a las 7:00 horas desde la Plaza del Carmen, donde una caravana de dos mil competidores inició un recorrido que reunió a ciclistas potosinos, nacionales y extranjeros en una auténtica fiesta deportiva.

Los participantes disfrutaron de una mañana fresca y un trayecto exigente, pero sumamente divertido, en las dos distancias pactadas: Medio Fondo y Gran Fondo. Ambas rutas destacaron por su organización y logística, elementos clave para el desarrollo exitoso del evento.

Resultados del Overall Varonil. - En la rama varonil, el triunfo fue para el guanajuatense José Miguel Reyes, quien con un tiempo de 2:52:22 se coronó como campeón del Overall Varonil. Su victoria le otorgó una bicicleta de competencia y su boleto para participar en el Gran Fondo de Nueva York del próximo año.

El segundo lugar fue para Cristopher Hans Torres Ramírez, de la Ciudad de México, con un registro de 2:58:57. La tercera posición correspondió a Salvador Lemus Guerrero, del Estado de México, quien finalizó con 2:58:57.570, quedándose por apenas décimas por debajo del segundo puesto.

El pódium femenil fue completamente potosino. 1. Nancy Mercado Sánchez, con tiempo de 3:20:45; 2. Sofía Rodríguez, con 3:25:40; 3. Annete Rivera, con 3:27:10. Al igual que en la rama varonil, la campeona recibió un trofeo, una bicicleta de competencia y un viaje todo pagado al Gran Fondo Nueva York 2026.

La ceremonia de premiación se llevó a cabo reconociendo a los ganadores absolutos y a los primeros lugares de cada categoría, con una participación récord y un ambiente familiar.