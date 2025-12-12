Surgen ganadores de la Lid Atlética ´San Lorenzo 2025´

Con una gran respuesta de corredores y un ambiente totalmente familiar, se llevó a cabo la 1ª Carrera Atlética 6K "San Lorenzo 2025", celebrada el 7 de diciembre a las 09:00 horas, donde atletas de distintas localidades se dieron cita para competir en las categorías Libre Varonil y Libre Femenil.

El recorrido, trazado en la comunidad de Terrero Sur, reunió a corredores experimentados y aficionados que dieron lo mejor de sí para completar la exigente ruta. La competencia se desarrolló con saldo blanco y una destacada organización.

Resultados Oficiales Categoría Libre Varonil: 1. Alejandro Emmanuel Hernández Zapata – 20:47; 2. Angelo Javier Pardo Pérez – 21:09; 3. Juan Ángel Castillo – 21:18; 4. Diego Abraham Flores Hernández – 21:30; 5. Álvaro Zapata Alvarado – 21:36.

Categoría Libre Femenil: 1. Esmeralda Ramos Ramos – 24:06; 2. Fátima Victoria Salazar – 25:10; 3. Rosa María López – 25:33; 4. Imelda Pérez López – 25:54; 5. Karen Daniela Ibarra – 30:54.

Al finalizar las pruebas estelares, se realizó la Convivencia Atlética Infantil, donde participaron niñas y niños en distintas dinámicas de activación física. Los pequeños corredores disfrutaron de un ambiente recreativo y recibieron premio todos los participantes, como reconocimiento a su esfuerzo y entusiasmo.