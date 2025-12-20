Surgen los campeones del Torneo Navideño

Este jueves concluyó el Torneo Navideño de Raquetbol 2025, celebrado del 12 al 18 de diciembre en las instalaciones del Club Deportivo Punto Verde, certamen que reunió a jugadores de distintas categorías y que se desarrolló en un ambiente de sana competencia y alto nivel deportivo.

En la categoría Infantil Singles, Emiliano Gallegos se proclamó campeón tras imponerse en una disputada final con parciales de 11-7, 10-11 y 11-8, mientras que Félix González se quedó con el segundo lugar.

El tercer puesto fue para Mateo López, quien ganó su encuentro con marcadores de 11-4 y 11-5, y el cuarto lugar correspondió a María José Maldonado.

Dentro de la categoría Juvenil Intermedios Singles con ventaja, Lucía Ruiz obtuvo el primer lugar al vencer con parciales de 15-14 y 15-2. Daniela Guerrero finalizó en la segunda posición, Santiago Ruiz ocupó el tercer sitio tras ganar con marcadores de 15-14 y 15-11, y Ximena Ayala concluyó en el cuarto puesto.

En la categoría Abiertas Singles con ventaja, Juan Carlos Castillo se coronó campeón luego de imponerse con parciales de 15-11 y 15-13. Jorge Gaeta Delgadillo fue segundo, Cristian Maldonado tercero y Jorge Gaeta Villegas cerró en el cuarto lugar.

Por su parte, en la categoría Máster Dobles, la dupla integrada por Cristian Maldonado y Héctor Medellín se adjudicó el primer lugar con marcadores de 15-8 y 15-13. El segundo sitio fue para Adán Aradillas y Raúl Medellín, mientras que Guillermo Díaz y Jovanny Maldonado finalizaron terceros, y Arturo Torres junto a Gabriel Morado ocuparon la cuarta posición.

La ceremonia de premiación contó con la presencia de autoridades del club, encabezadas por el Lic. Juan Pablo Lara Rubio, presidente del H. Consejo de Administración; el Ing. Alberto Castillo Tovar, secretario del Consejo; el Lic. Carlos Ignacio Morones García, gerente general, así como patrocinadores del evento, quienes reconocieron el esfuerzo y desempeño de los participantes.

Con estos resultados, el Torneo Navideño de Raquetbol 2025 cerró con éxito una edición más, reafirmando al Club Deportivo Punto Verde como un referente en la promoción de esta disciplina.