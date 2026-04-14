Surgen los monarcas de Copa Soledad Infantil

Tras una intensa semana de actividades, llegaron a su fin las acciones de la Copa Soledad Infantil 2026, donde las escuadras de Peñarol FC en la categoría 16-17 y Cefor Nido Águila en la 14-15 se proclamaron campeonas, en una jornada final disputada en el Campo 1 de la Unidad Deportiva "21 de Marzo", ubicada en la colonia San Antonio, en Soledad de Graciano Sánchez.

La actividad arrancó con la final de la categoría 16-17, en la que Peñarol FC se enfrentó a Lioness en un duelo dinámico y con llegadas por parte de ambos conjuntos. Sin embargo, fue Peñarol quien logró capitalizar sus oportunidades y tomó ventaja en el marcador con anotaciones de Rodrigo Aguilar y Saúl Leyva, sellando el triunfo por 2-0 y asegurando el título.

En este mismo sector, la jugadora Cinthya Muñiz, de Academia Titanes, se adjudicó el campeonato de goleo tras sumar cuatro anotaciones a lo largo del torneo.

Más tarde, se disputó la final de la categoría 14-15 entre Lioness y Cefor Nido Águila, en un encuentro equilibrado y lleno de emociones. Ambas escuadras protagonizaron un partido parejo que concluyó con empate 1-1 en el tiempo reglamentario, con goles de Axel Uresti por Lioness y Luis Espinosa por Nido Águila.

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Ante la igualdad, el campeonato se definió desde el punto penal, donde Cefor Nido Águila mostró mayor efectividad al imponerse 6-5, proclamándose campeón de su categoría en un cierre dramático.

Por su parte, Iker Guzmán, del conjunto Lioness, se llevó el título de goleo en esta categoría, destacando por su desempeño ofensivo durante la competencia. Luego de llevarse el triunfo ambas escuadras se les premio por conseguir el título en esta edición 2026.