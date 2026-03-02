Surgen monarcas de Doncella de Hierro

La Liga Mexicana de Fuerza Extrema (#LIMEFEX) concluyó con éxito el evento "Doncella de Hierro 2026", una competencia dedicada totalmente a las mujeres, que reunió a más de 30 participantes en la cancha artificial de la Unidad Deportiva Adolfo López Mateos.

Durante la jornada, las atletas enfrentaron diversas pruebas de resistencia, peso y velocidad, demostrando fuerza, disciplina y alto nivel competitivo en cada una de las categorías convocadas.

Al finalizar las actividades, se premió a las campeonas y finalistas de cada división: Categoría Master: 1. Cecilia Miramontes (SBG), 2. Teresa Lupercio (Nava Strong & Power), 3. Lourdes Díaz (SBG). Hasta 55 kg: 1. Mónica López Contreras (Club Forma), 2. Estrella Badena (SBG), 3. Nayla Vázquez Moreno (Club Forma). Hasta 60 kg: 1. Ma. del Carmen Martínez de la R. (Club Forma), 2. Ilse Alejandra Marino Glez (Club Forma), 3. Sandra Sustaita I. (Impacta Salk)

Hasta 65 kg: 1. Martha González Martínez (Family Force), 2. Yesenia Rodríguez (SBG); 3. Erika Hernández (SBG). Hasta 70 kg: 1. Yaveni Sánchez (SBG), 2. Norma A. Torres S. (Family Force), 3. Karina Camacho (SBG). Más de 75 kg:1. Ruth Pozos (SBG), 2. Diana Castellanos (SBG), 3. Mariana Reyes (SBG)

"Doncella de Hierro 2026" reafirmó el crecimiento de la fuerza extrema femenil en San Luis Potosí, consolidándose como un espacio de impulso, competencia y reconocimiento para las mujeres dentro de esta disciplina.