Suspendida Copa Mundial de Clavados

La Conade hace negociaciones para preservar la realización del evento

Por El Universal

Febrero 27, 2026 03:00 a.m.
A
Suspendida Copa Mundial de Clavados

México.- La reciente ola de violencia registrada en Guadalajara y otras regiones del país, tras el operativo que culminó con la muerte de Nemesio Oseguera Cervantes, alias El Mencho, continúa generando repercusiones más allá del ámbito de la seguridad pública.

Ahora, el deporte se ve directamente afectado con la cancelación de la Copa del Mundo de Clavados en Zapopan, un certamen que reuniría a los mejores exponentes de la disciplina y que fue suspendido por decisión de World Aquatics ante el panorama de riesgo.

Mediante un comunicado oficial, el organismo internacional que regula los deportes acuáticos informó que el evento, programado del 5 al 8 de marzo, no podrá realizarse debido a las condiciones actuales, lo que representa un duro golpe para la comunidad deportiva mexicana y para los atletas que esperaban competir en suelo jalisciense.

"World Aquatics, en consulta con Aquatics México, la Federación Mexicana de Clavados y Clavados de Altura y CODE Jalisco, ha tomado la decisión de cancelar la parada de la Copa Mundial de Clavados de World Aquatics en Zapopan, México, programada del 5 al 8 de marzo de 2026.

La seguridad de todos los participantes del evento World Aquatics sigue siendo nuestra máxima prioridad", se puede leer en el texto.

MÉXICO NEGOCIA CON WORLD AQUATICS PARA SALVAR EL EVENTO

Después de varias horas de incertidumbre, fue Rommel Pacheco, titular de la Conade, quien asumió la responsabilidad de fijar una postura pública. A través de sus redes sociales, el exclavadista informó que, tras conocer el posicionamiento de la institución internacional, mantiene negociaciones para preservar la realización del evento.

"Ante el anuncio de World Aquatics sobre la Copa del Mundo de Clavados, seguimos en negociaciones para que se realice en Jalisco", escribió.

"Se gestionan alternativas en la Ciudad de México, Veracruz y Yucatán para que nuestras y nuestros clavadistas puedan competir en casa. Trabajamos porque el deporte es una de las formas en las que transformamos la vida de las y los mexicanos", finalizó.

La cancelación encendió alertas, pues estaba prevista la participación de figuras como Osmar Olvera, Gaby Agúndez, Alejandra Estudillo y las gemelas Mía y Lía Cueva, atletas que otorgaban a la competencia un peso significativo de cara a la Gran Final de China.

