Suspendido, el Abierto de Tenis de Los Cabos por coronavirus

El Abierto de los Cabos de tenis se sumó a la extensa lista de torneos que han sido suspendidos por la crisis producida por el Covid-19, luego de que sus organizadores anunciarán que no se llevara a cabo, una decisión que fue publicada el viernes por la mañana.

"Con profunda tristeza les informo que debido al brote activo de Covid-19, el Abierto de Tenis de Los Cabos, ha sido suspendido. Desafortunadamente, la situación actual por la que pasa el mundo nos obliga a suspender el torneo", sostuvo José Antonio Fernández, director del torneo, en una carta.

La Asociación de Tenistas Profesionales (ATP) emitió un comunicado en el que acordó con los comités organizadores de varios torneos, entre ellos Hamburgo, Bastad, Newport y Los Cabos, quedaría suspendida hasta el 31 de julio.

El Abierto de Los Cabos se realizaría del 20 al 25 de junio próximos.

"Sin duda extrañaremos mucho no realizar el torneo. Por nuestra parte, estaremos trabajando para hacer el año próximo sea un evento inolvidable para todos", sostuvo Fernández.

En la misiva también se informa que la nueva sede del torneo está en un avance del 55 por ciento. Sin embargo, no se especifica si estará listo para la edición del torneo en el 2021.