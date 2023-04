Tabares se inspira en estilo mexicano de boxeo para ser campeón en Muay Thai

CIUDAD DE MÉXICO (EFE).- Édgar Tabares creció como admirador del estilo mexicano que hizo leyendas a boxeadores como Julio César Chávez y Juan Manuel Márquez y al incursionar al Muay Thai lo adaptó para convertirse en un campeón "fajador que siempre va hacia adelante".



"El estilo mexicano es adelante con todo. Atacar con el codo, con puños, con patadas, barridas. El estilo mexicano es corazón, no retroceder. Fajador, ir hacia adelante, cabecear y pegar", explicó a EFE el primer mexicano en ganar el título internacional de Muay Thai del Consejo Mundial de Boxeo.

El primer contacto de Tabares con los deportes de contacto fue un fugaz paso por el taekwondo cuando era niño, deporte que utilizó para defenderse del acoso escolar, sin embargo, problemas económicos en su familia provocaron que ya no le pudieran pagar los entrenamientos.

Llegó al Muay Thai por un tío que era entrenador del deporte nacional de Tailandia y en su adolescencia se enamoró de esta arte marcial y decidió convertirse en profesional.

Entre sus primeros maestros estuvo el hijo de la leyenda del boxeo mexicano Pipino Cuevas, con el que se pulió como profesional en México, en donde la práctica de Muay Thai no es tan popular porque, de acuerdo con Tabares, es considerada altamente violenta.

"La escena mexicana de Muay Thai está en su nacimiento y da sus primeros pasos. Ha tardado en popularizarse porque la gente dice que es muy sangriento. Por ejemplo, varios miembros de mi familia no ven mis combates porque, aunque cumplo mis sueños, nos les gusta que me lastimen", añadió.

Tabares cuenta con un gimnasio en Ecatepec, uno de los municipios más peligrosos de México, donde lucha para conseguir personas que se inscriban ya que la agresividad del deporte hace que de cada 10 que se anotan sólo permanezcan cinco.

"Cuando me critican porque hago dieta o me entreno demasiado y me golpeo o lastimo, me dicen que acorto mi vida, me lo dicen con una Coca-Cola en la mano o un cigarro, que hace más daño que practicar mi deporte".

A pesar de que considera difícil cambiar la forma de cómo los mexicanos describen al Muay Thai, el que ONE Championship, la empresa de artes marciales más importante de Asia, debute este cinco de mayo en Estados Unidos, ayudará a que en América se consigan más aficionados.

En la velada, que se realizará en Denver, Tabares tratará de ser el primer mexicano en ser campeón de Muay Thai en la compañía al retar por el título mosca al tailandés Rodtang Jitmuangnon.

La fecha del 5 de mayo es popular para el boxeo en Estados Unidos, porque conmemora una batalla en la que soldados mexicanos vencieron en la ciudad de Puebla a franceses, y, aunque en México no sea celebrada, en el país norteamericano programan funciones protagonizadas por pugilistas mexicanos.

"No es nada especial para mí pelear en esa fecha. En México celebramos más el 15 de septiembre (Día de la Independencia). Para mí no son importantes las fechas, solo lo veo como una oportunidad de consolidar más mi carrera", sentenció Tabares.