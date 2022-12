"Tata es un gran técnico, pero acabó mal para la selección": Luis Hernández

DOHA, Qatar (EFE).- Luis Hernández, exinternacional de México, valoró este jueves, tras participar en un evento de leyendas dentro del Mundial de Qatar 2022, que Gerardo Martino es un "gran técnico, pero acabó mal para la selección" y deseó que el nuevo entrenador "no pierda el rumbo ni la idea en el proceso", al tiempo que esperó una victoria de Argentina frente a Francia en la final de este domingo en el estadio de Lusail.



"Tata acabó mal, nada más. Un gran técnico, pero acabó mal para la selección", opinó el exfutbolista, con 78 partidos y 33 goles entre 1995 y 2002 con México: "Esperemos que sea alguien capaz, como lo fue el Tata al principio, y que no pierda el rumbo en el proceso. Eso va a ser importante, que no pierda el rumbo, la idea y que tenga una mística para todos los jugadores mexicanos y los que jueguen también fuera".

Ya aguarda el partido decisivo por el título del Mundial 2022 entre Argentina y Francia. "Es una final maravillosa, en la que un buen equipo que está jugando increíblemente, como Francia, se enfrenta al equipo que es el que más oficio debe tener en competencias mundialistas y tiene uno de los mejores jugadores del mundo", dijo en referencia a Messi.

"No tiene que pensar que es el último (partido de Messi en un Mundial), sino el inicio de muchos para volver a levantar la copa o levantarla por primera vez después de la última vez que lo hicieron en el 86. De Messi no depende todo, es un gran equipo, y sí ayuda mucho Messi, pero no todo", añadió Luis Hernández, que apuntó que la presión "está igual" para las dos, aunque "la balanza se hace para Argentina" y que señaló que la Albiceleste ganará el título, "claro".