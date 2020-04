"Tata" Martino dispuesto a que le reduzcan el sueldo

Gerardo Martino, técnico de la Selección Nacional Mexicana, dijo que está dispuesto a negociar que le rebajen el salario que devenga durante esta crisis por la pandemia del coronavirus.

En entrevista con TUDN, el argentino mencionó que está dispuesto a hablar acerca de su pago. "No me han tocado nada. Hemos recibido nuestro pago en las mismas condiciones de siempre, pero hay que ser solidarios, estamos dispuestos a hablar con la gente de la Federación Mexicana de Futbol, en estos momentos hay que ser solidarios, tratar de que esto funcione".

"El Tata" se encuentra en Rosario, Argentina, su ciudad natal, a donde acudió para estar presente en el nacimiento de su nieto y también pesar la cuarentena por Covid-19. "El futbol está parado en casi todo el mundo. Nosotros volveremos a la competencia prácticamente sin tener vistas de jugadores, pero hay que adaptarse a todo lo que viene".

Señaló que se encuentra en contacto con los jugadores, "les preguntamos cómo están, de muchas cosas de futbol les platicamos. Tratamos de que las cosas no sean tan tediosas con todo lo que está sucediendo".