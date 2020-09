"Tata" Martino ignora a Miguel Herrera, tras sus reclamos

Gerardo Martino le da la vuelta a un enfrentamiento con Miguel Herrera técnico del América.

El entrenador nacional no quiso entrar en polémica por los reclamos que hizo "El Piojo" en el sentido de que Memo Ochoa se lesionó por culpa de los microciclos de trabajo que hubo en la semana en el CAR.

Martino explicó lo que se hace, cómo se hace, pero no mostró enojo por lo que dijo el jefe de las Águilas.

"Nosotros no negociamos con los clubes, los clubes siempre han tenido un especial reconocimiento a la Selección, no es el primer grupo de entrenamiento que hacemos, realizamos mucho el año pasado, así que agradezco a los clubes y entrenadores, a los dueños de los equipos que siempre han dado apoyo incondicional".

Tomó aire y continuó: "Si nos permitimos preocuparnos y observar cómo llegan los jugadores de sus equipos, cómo entrenan y como los devolvemos, nos preocupa mucho.

"No sólo sabemos lo que los futbolistas hacen en sus clubes y los clubes tienen la posibilidad de observarlo día a día, de lunes a miércoles cuando se llevan un informe final, gracias a un programa que ha adquirido la Selección".

Y sin entrar en polémica, remató: "Estamos tranquilos, trabajamos con la misma carga que utilizan los clubes, porque reconocemos que hacerlo por encima es malo y por debajo de esa carga es malo para los futbolistas. Estamos tranquilos y digo esto apoyado por cuestiones científicas".