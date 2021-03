Técnico alemán se disculpa por comentarios hacia árbitras

Un técnico alemán, quien dijo a dos árbitras en un partido que "las mujeres no deberían estar en una cancha de fútbol", afirmó que se ha ofrecido para entrenar a un equipo femenino de fútbol como una manera de disculparse por sus comentarios sexistas.

"Nunca fue mi intención proponer esto como parte de un castigo", aseguró el técnico de la categoría sub-23 del Borussia Mönchengladbach Heiko Vogel el martes. "Lo sugerí como una forma de demostrar que me quiero disculpar con las niñas y mujeres que juegan para el Borussia".

Vogel indicó que hizo la sugerencia a la corte de deportes de la asociación de fútbol del oeste de Alemania (WDFV), durante la audiencia tras los comentarios sexistas que hizo hacia las árbitras Vanessa Arlt y Nadine Westerhoff en un encuentro del 30 de enero.

"Me arrepiento de sobremanera de mi comportamiento. Tras mi expulsión, tuve un arrebato emocional en el que dije que las mujeres no deben estar en una cancha de fútbol. Fue estúpido, antideportivo y discriminatorio. Mi comentario es injustificable y quisiera dejar en claro que no refleja mi postura personal", dijo Vogel en el sitio de internet del equipo.

Vogel fue suspendido dos encuentros y recibió una multa de 1.500 euros (1.800 dólares) por parte de la corte, además de que el Gladbach le impuso otra sanción económica.

"Durante la audiencia con la WDFV Vogel ofreció dirigir varias sesiones de entrenamiento con los equipos femeninos del Borussia, así como presentar una disculpa personal. Esto fue incluido por escrito como una condición del veredicto final", indicó el club.

El veredicto indica que Vogel tiene la obligación de dirigir seis sesiones de los equipos femeninos y de niñas antes del 30 de junio como parte de su castigo.

Esto provocó críticas. La WDFV solicitó una revisión de la decisión y la Federación Alemana de Fútbol (DFB) objetó el castigo "incomprensible". Las futbolistas de las primeras dos divisiones alemanas publicaron un comunicado conjunto el sábado, en el que preguntan "cómo es que entrenar a los equipos de mujeres y niñas puede ser definido como un castigo" e indicaron que la medida "discrimina a las mujeres en el deporte". El comunicado lo compartió la capitana de Alemania Alexandra Popp, entre otras jugadoras.

El presidente de la DFB, Fritz Keller sostuvo una conferencia por video con Popp y la portera Almuth Schult el lunes.

"Fue un diálogo provechoso y abierto sobre las piedras que ponen en el camino a las futbolistas", indicó Keller el martes. "En momentos siguen estando en desventaja estructuralmente. No es aceptable".

Keller también criticó la decisión de la corte y dijo que las jugadoras tenían su apoyo.

El director deportivo del Gladbach Max Eberl criticó la semana pasada a Vogel por sus comentarios hacia las árbitras.