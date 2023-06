Técnico del Feyenoord reconoce interés por Santiago Giménez

A-AA+

CIUDAD DE MÉXICO, junio 26 (EL UNIVERSAL).- La temporada europea está en receso y, sin lugar a dudas, uno de los futbolistas que despertó el interés de otros equipos en el viejo continente es el delantero mexicano Santiago Giménez. El director técnico del Feyenoord, Arne Slot, es consciente de ello, y recientemente habló sobre el futuro del seleccionado nacional.

"Los jugadores que lo están haciendo muy bien son del interés de otros clubes. Nosotros lo hemos hecho muy bien y Santiago también lo ha hecho muy bien como individuo. Entonces, él está en el interés. Yo he escuchado a su agente decir muchas cosas sensatas. Que tal vez sea bueno que se quede un año más", declaró para ESPN de Países Bajos.

En los últimos meses, el apellido de Giménez resonó como rumor en equipos como Villarreal, Sevilla, Atlético de Madrid e incluso el Real Madrid.

"Ahora también he escuchado a la gente decir en los últimos meses que se quedaron y luego se fueron. Eso es para no descartar el futbol", agregó.