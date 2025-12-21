Televisoras y partidos de la Liga MX
Las televisoras y plataformas de streaming se preparan para transmitir los emocionantes encuentros de la Liga MX
CIUDAD DE MÉXICO, diciembre 21 (EL UNIVERSAL).- En tres semanas, el futbol regresará a los hogares mexicanos. El Clausura 2026 arrancará el próximo viernes, 9 de enero, con tres encuentros que encenderán las pantallas nacionales: Tijuana contra América, Atlas contra Puebla y Mazatlán contra Juárez.
Este torneo, los derechos de transmisión quedaron distribuidos entre televisoras y plataformas de streaming. Así se repartieron los 18 equipos de la Liga MX:
· América - Televisa (TUDN y VIX).
· Atlas - Televisa (TUDN y VIX).
· Atlético de San Luis - ESPN y Disney +.
· Club Tijuana - FOX.
· Cruz Azul - Televisa (TUDN y VIX).
· FC Juárez - TV Azteca y FOX.
· Guadalajara - Amazon Prime Video.
· León - FOX.
· Mazatlán FC - TV Azteca y FOX.
· Monterrey - Televisa (TUDN y VIX).
· Necaxa - TV Azteca y Claro Sports.
· Pachuca - FOX.
· Puebla - TV Azteca y FOX.
· Pumas - Televisa (TUDN y VIX).
· Querétaro - FOX.
· Santos Laguna - Televisa (TUDN y VIX).
· Tigres - TV Azteca y FOX.
· Toluca - Televisa (TUDN y VIX), TV Azteca y FOX.
¿Qué partidos se transmitirán durante el primer día de la Jornada 1 del Clausura 2026?
Viernes, 9 de enero
· Tijuana vs América | 21:00 (tiempo del centro de México) | Transmisión por la señal de FOX.
· Atlas vs Puebla | 21:00 (tiempo del centro de México) | Transmisión por la señal de TUDN y ViX.
· Mazatlán FC vs FC Juárez | 21:00 (tiempo del centro de México) | Transmisión por la señal de FOX y TV Azteca.
