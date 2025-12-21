logo pulso
Televisoras y partidos de la Liga MX

Las televisoras y plataformas de streaming se preparan para transmitir los emocionantes encuentros de la Liga MX

Por El Universal

Diciembre 21, 2025 03:58 p.m.
A
Televisoras y partidos de la Liga MX

CIUDAD DE MÉXICO, diciembre 21 (EL UNIVERSAL).- En tres semanas, el futbol regresará a los hogares mexicanos. El Clausura 2026 arrancará el próximo viernes, 9 de enero, con tres encuentros que encenderán las pantallas nacionales: Tijuana contra América, Atlas contra Puebla y Mazatlán contra Juárez.

Este torneo, los derechos de transmisión quedaron distribuidos entre televisoras y plataformas de streaming. Así se repartieron los 18 equipos de la Liga MX:

· América - Televisa (TUDN y VIX).

· Atlas - Televisa (TUDN y VIX).

· Atlético de San Luis - ESPN y Disney +.

· Club Tijuana - FOX.

· Cruz Azul - Televisa (TUDN y VIX).

· FC Juárez - TV Azteca y FOX.

· Guadalajara - Amazon Prime Video.

· León - FOX.

· Mazatlán FC - TV Azteca y FOX.

· Monterrey - Televisa (TUDN y VIX).

· Necaxa - TV Azteca y Claro Sports.

· Pachuca - FOX.

· Puebla - TV Azteca y FOX.

· Pumas - Televisa (TUDN y VIX).

· Querétaro - FOX.

· Santos Laguna - Televisa (TUDN y VIX).

· Tigres - TV Azteca y FOX.

· Toluca - Televisa (TUDN y VIX), TV Azteca y FOX.

¿Qué partidos se transmitirán durante el primer día de la Jornada 1 del Clausura 2026?

Viernes, 9 de enero

· Tijuana vs América | 21:00 (tiempo del centro de México) | Transmisión por la señal de FOX.

· Atlas vs Puebla | 21:00 (tiempo del centro de México) | Transmisión por la señal de TUDN y ViX.

· Mazatlán FC vs FC Juárez | 21:00 (tiempo del centro de México) | Transmisión por la señal de FOX y TV Azteca.

Televisoras y partidos de la Liga MX
Televisoras y partidos de la Liga MX

Televisoras y partidos de la Liga MX

SLP

El Universal

Las televisoras y plataformas de streaming se preparan para transmitir los emocionantes encuentros de la Liga MX

