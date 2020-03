"Tengo contrato hasta 2023 con los 'Wolves'", sostiene Raúl Jiménez

Raúl Jiménez evadió responder preguntas sobre los rumores del interés que tiene el Real Madrid sobre sus servicios.

El delantero del Wolverhampton realizó un Facebook Live, en el cual contestó cualquier cuestionamiento sobre su pasado y presente, menos de su posible futuro blanco.

"Tengo contrato hasta 2023 [con los Wolves]. Estoy muy bien, contento, haciendo cosas muy importantes. Estamos peleando por puestos de Champions League, que es una motivación, un extra que te deja pensando en grande", comentó el mexicano.

La semana pasada, trascendió que el propio Zinedine Zidane, entrenador merengue, tiene interés sobre Jiménez para reforzar al equipo la próxima semana.

El tricolor ha tenido una temporada muy positiva con el Wolverhampton, con 22 goles en 44 partidos, cifras que lo han colocado en el radar del Real Madrid.

En la lista de posibilidades, junto a Raúl, están el noruego Erling Haaland, el francés Kylian Mbappé y Sadio Mané; sin embargo, el precio de los mencionados es alto. El examericanista está valuado en 55 millones de dólares, según Transfermarkt.

Jiménez, al igual que varios jugadores, se encuentra fuera de actividad por la pandemia del coronavirus. El último partido que disputó fue el 12 de marzo, contra el Olympiacos.

"Extraño jugar, entrenar y estar con la afición. Quiero regresar, pero la salud es primero", aceptó.

Fue por esto que el mexicano organizó este Facebook Live, en el cual estuvo por casi 30 minutos. Varias preguntas se enfocaron en el Real Madrid, pero el atacante no atendió el tema.

"Perdón por los que no pude contestarle, fueron muchos los que me preguntaron".

Jiménez sí dejó abierta la puerta de un día regresar al América.